Monster Hunter World: bonus preordine per l'Europa e Collector's Edition

: Dopo aver annunciato la data di uscita diha aperto i pre-order della versione standard del gioco, che include dei bonus, e della Collector's Edition appena annunciata.

Pre-ordinando Monster Hunter World in Europa sia per PS4 che per Xbox One nei negozi che partecipano all’iniziativa, si potrà accedere allo speciale bonus pre-order, che comprende l’Origin Set Armor e il Fair Wind Charm Talisman, che garantiscono statistiche di attacco e difesa migliorate per il cacciatore e un utile skill di raccolta. Verifica con il tuo negoziante i bonus disponibili.

La Collector's Edition include la copia fisica del gioco, un Deluxe Kit voucher (contenente il set Samurai Skin, tre Gestures, due set di Sticker, oltre a una pittura facciale e una acconciatura aggiuntiva per personalizzare l’aspetto del cacciatore), un artbook, una statua di alta qualità del mostro di copertina, ed il CD della colonna sonora. Il prezzo della Collector's Edition non è ancora stato reso noto.