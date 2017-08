Annunciato all'E3 di giugno,torna a mostrarsi alla Gamescom, per la prima volta anche al pubblico europeo. Il nuovo gioco della serieci porterà ancora una volta a caccia di mostri, con nuove location da esplorare e tante creature inedite da catturare...

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Monster Hunter World ricordandovi che il gioco è atteso per il 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.