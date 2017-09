Monster Hunter World: ecco il video gameplay del Comic Con in direct feed

ha pubblicato il video gameplay in direct feed diche era stato mostrato lo scorso luglio in occasione del Comic Con di San Diego. Adesso è possibile apprezzare il filmato con una maggiore qualità visiva: lo trovate in cima alla notizia.

Accompagnato dal commento del Producer Ryozo Fujimoto e del Director Kaname Fujioka, il video presenta il vivace ecosistema del mondo di gioco, mostrando le creature che popolano le diverse aree della mappa. Nell'attesa che il titolo venga pubblicato nei primi mesi del 2018 su PS4, Xbox One e PC, potete dare un'occhiata alla nostra Video Anteprima di Monster Hunter World.

Per tutte le altre novità vi segnaliamo la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.