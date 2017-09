Monster Hunter World: la modalità multigiocatore si mostra in un nuovo video

Capcom ha oggi condiviso un nuovo video per, nuovo capitolo principale della serie che verrà pubblicato su. Le immagini ci propongono alcune sequenze gameplay in modalità multiplayer.

A divertirsi con il nuovo titolo di Capcom su PlayStation 4 troviamo il producer Ryozo Tsujimoto e il director Kaname Fujioka, aiutati per l'occasione dal community manager Joshua Dahdrai e dallo YouTuber Arekkz. Trovate il filmato in testa alla notizia, e se volete scoprire di più su Monster Hunter: World, vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima dalla Gamescom di Colonia. L'RPG di Capcom è atteso per i primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.