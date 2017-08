Monster Hunter World: i nuovi screenshot mostrano le creature e gli scenari

ha pubblicato una serie di nuovi screenshot in alta definizione per, mostrando nel dettaglio alcune creature e proponendo un assaggio degli spettacolari scenari presenti nel mondo di gioco.

Dopo il trailer dedicato alla nuova area Wildspire Waste, abbiamo l'opportunità di gettare uno sguardo ravvicinato ad alcune creature e ai suggestivi panorami che potremo incontrare nel corso dell'avventura. In questi trailer, invece, vengono presentate le armi primarie messe a disposizione dei giocatori, tra cui l'arco e la spada.

Ricordiamo che Monster Hunter World sarà presente in forma giocabile al Tokyo Game Show 2017 in programma dal 21 al 24 settembre. Il titolo uscirà nel corso del 2018 su Xbox One e PlayStation 4 (il gioco arriverà anche su PC a distanza di breve tempo).