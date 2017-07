ha pubblicato una serie di video dedicati alle armi primarie di, tra cui arco e spada. Il publisher inoltre ha annunciato un contest per chiedere ai giocatori di disegnare una nuova arma, la più votata verrà inserita nel gioco.

Il regolamento completo del concorso è disponibile a questo indirizzo, le proprie opere potranno essere inviate entro il 16 agosto, al momento però non è chiaro se il contest sia aperto anche ai giocatori europei.

Monster Hunter World è atteso per il 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, nuovi video gameplay sono stati pubblicati lo scorso fine settimana in occasione del Comic-Con di San Diego.