Monster Hunter World: nuovi video gameplay e informazioni dal Comic Con

Anchesi è presentato al Comic Con di San Diego con una demo giocabile disponibile per i visitatori. Con l'occasione, lo youtuber SHAZBOT1211 ha caricato un nuovo video gameplay che mostra una discreta varietà di armi in azione.

Anche se il video non è di ottima qualità, il filmato rimane comunque interessante, visto che ci permette di vedere diverse armi in azione durante i combattimenti. Inoltre, l'utente di Reddit crimtex ha condiviso nuove informazioni sul gioco: apprendiamo che le diverse aree delle mappe differiranno in umidità e temperatura, influenzando le tipologie di piante e animali che le popolano, mentre è stato confermato l'ottimo lavoro svolto sulle texture e sui modelli poligonali dei mostri (per esempio, le ali di Rathalos sono traslucide alla luce e si piegano realisticamente).

Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà prima su Playstation 4 e Xbox One e arriverà in un secondo momento anche su PC.