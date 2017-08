Monster Hunter World presente in forma giocabile al Tokyo Game Show 2017

ha da poco aggiornato il proprio sito ufficiale aggiungendo alcuni dei suoi piani per il, tra i quali figura una versione giocabile di, che sarà disponibile per i presenti alla fiera videoludica giapponese di settembre.

Al momento non ci sono maggiori dettagli in merito, ma si tratterà sicuramente di un'ottima occasione per provare il gioco in anteprima, perlomeno per coloro che saranno presenti all'evento, ed è molto probabile che vengano diffusi rispettivi filmati in rete. Ricordiamo che il TGS 2017 si terrà dal 21 al 24 settembre.

Monster Hunter World sarà disponibile globalmente nei negozi nel corso del 2018, in data non ancora specificata, inizialmente su PS4 e Xbox One, ed in un periodo successivo su PC.