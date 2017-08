Monster Hunter World sarà doppiato in italiano, dettagli su eventi e DLC gratis

Durante la Gamescom 2017, i nostri ragazzi in trasferta a Colonia hanno avuto il piacere di parlare con il team di, venendo a conoscenza di dettagli molto interessanti sul comparto narrativo e i contenuti post-lancio. Il gioco sarà completamente doppiato in

Stando alle parole del team, il comparto narrativo di Monster Hunter World ricoprirà un ruolo più importante che in passato: la narrazione sarà più ampia e strutturata, e darà più spazio alla caratterizzazione dei personaggi con scene di intermezzo e dialoghi completamente doppiati in italiano. Una notizia che sicuramente farà piacere a chi non mastica l'inglese.

L'altra novità riguarda la gestione dei contenuti post-lancio, con l'intenzione degli sviluppatori di rilasciare nuove missioni ed eventi a tempo limitato durante il ciclo vitale del gioco, invece dei classici DLC visti negli ultimi anni su 3DS. Per fare qualche esempio, potrebbero essere proposte delle cacce speciali o delle particolari missioni da svolgere con gli amici.

Come dettagliato anche in questa intervista, inoltre, è stato confermato che non ci sarà più una separazione netta tra le quest della storia e quelle del multiplayer, con l'obiettivo di creare un'esperienza di gioco più omogenea e integrata con la storia. Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà su PS4 e Xbox One durante il 2018, per arrivare in seguito anche su PC.