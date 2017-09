Monster Hunter World si mostra in lungo video di gameplay

In occasione del Tokyo Game Show 2017,ha mostrato un nuovo lungo filmato di gameplay dedicato a, new entry della celebre serie in arrivo su PC, PS4 e Xbox One,.

Trovate il video in cima alla notizia: potete dare uno sguardo alla creazione del personaggio (e dei compagni Palico), all'incontro con la gigantesca bestia conosciuta come Zora Maguros, e all'esplorazione del mondo open world. Presente anche una overview della storia del gioco, con la presentazione di alcuni NPC e del villaggio di Astella, che fungerà da hub centrale.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile dal 26 gennaio 2018 su PC, PS4 e Xbox One. In Giappone verrà distribuita una PS4 Pro personalizzata per il titolo di Capcom.