Monster Hunter World torna a mostrarsi in 2 ore di gameplay

Nelle ultime ore sono stati pubblicati tanti nuovi video gameplay di Monster Hunter World , permettendoci di osservare la varie aree del mondo del gioco, le creature da cacciare, una missione single player e una sessione in co-op a quattro giocatori.

Ai seguenti indirizzi trovate nuovi video gameplay per la zona Wildspire Waste (1, 2), per la caccia a un Anjanath, a un Great Jagras e per una sessione di gioco che vede la partecipazione di un veterano e di un utente alle prime armi.

In cima alla notizia, invece, potete vedere una missione in co-op a quattro, mentre in basso vi abbiamo riportato altri video gameplay per una quest single-player e per uno sguardo più approfondito al sistema di combattimento. Ricordiamo che Monster Hunter World sarà presente in forma giocabile al Tokyo Game Show 2017 (in programma dal 21 al 24 settembre). Il titolo uscirà nel corso del 2018 su Xbox One e PlayStation 4, e arriverà anche su PC in un secondo momento.