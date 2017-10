Sul canale Youtube di Play4Games è stato caricato un nuovo video gameplay di, in cui possiamo vedere un walkthrough degli sviluppatori tratto da una demo giocabile. Il filmato, della durata complessiva di oltre 150 minuti, può essere visionato in cima alla notizia.

Monster Hunter World è atteso per il 26 gennaio 2018 in contemporanea mondiale su PlayStation 4 e Xbox One, ma arriverà in seguito anche su PC a distanza di breve tempo. Ricordiamo inoltre che i giocatori europei potranno pre-ordinare il gioco godendo di alcuni bonus, senza dimenticare la possibilità di acquistare la collector's edition.

Per saperne di più sul titolo potete guardare la nostra Video Anteprima di Monster Hunter World.