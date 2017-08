Monster Hunter World: un trailer rivela la spettacolare area Wildspire Waste

ha pubblicato un nuovo trailer didedicato al mondo di gioco. Il filmato ci presenta per la prima volta, una delle varie aree in cui sarà possibile accedere nel corso dell'avventura: lo trovate in cima alla notizia.

In calce alla notizia trovate anche un secondo trailer, riservato al pubblico giapponese, in cui possiamo vedere il susseguirsi della varie attività presenti nel gioco, che si tratti di accettare una nuova quest, individuare il mostro da cacciare, lottare o raccogliere un nuovo bottino.

Ricordiamo che Monster Hunter World sarà presente in forma giocabile al Tokyo Game Show 2017 in programma dal 21 al 24 settembre. Il titolo uscirà nel corso del 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.