Monster Hunter World: tre modalità grafiche per la versione PlayStation 4 Pro

ha confermato alle testate di V-Jump e Gamer che, nuovo capitolo della celebre serie annunciato all'E3 2017, disporrà di ben tre modalità grafiche su PlayStation 4 Pro.

La prima di queste tre modalità prevede l'adozione della risoluzione 4K (non è ancora chiaro se nativa o raggiunta tramite il checkerboard rendering); la seconda permetterà invece di giocare con un frame-rate maggiore; mentre la terza ed ultima sarà focalizzata sugli effetti grafici, grazie ai quali donare alle ambientazioni una veste più dettagliata. Non ci resta che attendere che Capcom diffonda informazioni più precise al riguardo, ma di certo si tratta di una buona notizia per i possessori della console premium di Sony.

Monster Hunter World uscirà su PC, PS4 e Xbox One nel corso del 2018.