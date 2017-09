Durante il Tokyo Game Show 2017 è arrivata una notizia molto attesa dai fan di Monster Hunter: il nuovo capitolo della sagauscirà suil 26 gennaio 2018 in contemporanea mondiale. In cima alla notizia trovate il trailer di annuncio mostrato alla conferenza.

A partire dal 26 gennaio 2018, dunque, tutti gli utenti PlayStation 4 e Xbox One avranno l'opportunità di acquistare Monster Hunter World, il nuovo capitolo della famosa saga targata Capcom. Il titolo arriverà in seguito anche su PC, a distanza di qualche settimana, ma al momento non si conosce la data di pubblicazione precisa.

Per saperne di più sul gioco potete guardare la nostra Video Anteprima di Monster Hunter World.