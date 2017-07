Monster Hunter World uscirà entro marzo 2018

Durante l'ultimo report finanziario,ha annunciato vendite nette in crescita (7-5%) nell'ultimo trimestre, in questo lasso di tempo la compagnia ha incassato 11.746 miliardi di yen, con entrate operative pari a 784 milioni di yen.

Si tratta di risultati positivi ottenuti grazie ai successi di Resident Evil VII Biohazard (3.7 milioni di copie), Ultra Street Fighter II The Final Challengers e Monster Hunter XX per Nintendo 3DS, quest'ultimo a quota 1,7 milioni di copie distribuite solamente in Giappone.

Per l'anno fiscale in corso, Capcom prevede di ottenere buoni risultati dal lancio di Monster Hunter XX Nintendo Switch Version (atteso in Giappone per il 25 agosto) e Monster Hunter World, quest'ultimo in arrivo entro la chiusura dell'anno fiscale, ovvero non più tardi del 31 marzo 2018.