Monster Hunter World: un video gameplay nella mappa Coral Highlands

Durante lo stage conclusivo diospitato al Tokyo Game Show 2017,ha mostrato un nuovo video gameplay del gioco ambientato nella mappa Coral Highlands. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

La sequenza di gioco, inoltre, ci permette di dare un'occhiata ad alcuni mostri che popolano la regione, come Tzitzi-Ya-Ku, Paolumu e Wyvern Legania. Fra i punti di interesse presenti nella mappa, invece, vengono mostrate la stazione di ricerca ecologica (il livello di ricerca del giocatore aumenterà tenendo traccia dei mostri) e un'area dedicata all'allenamento.

Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il 26 gennaio su PS4 e Xbox One, per arrivare in seguito anche su PC. Per tutte le altre novità potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.