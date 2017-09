Monster Hunter World: un video OffScreen mostra la sequenza di apertura

Sul palco del Tokyo Game Show 2017,ha mostrato nuovi video di: nello specifico, è stata mostrata la sequenza di apertura oltre a un video che mostra le numerose opzioni dell'editor del personaggio.

I video OffScreen non offrono una qualità particolarmente elevata ma si rivelano comunque molto interessanti, permettendo di dare uno sguardo anche alle fasi iniziali del gioco. Ricordiamo che Monster Hunter World uscirà il prossimo 26 gennaio in Europa nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC.

In Giappone, Capcom e Sony Interactive Entertainment hanno stretto una partnership per dare vita a una speciale PS4 Pro personalizzata, nessuna conferma riguardo l'arrivo in Occidente di questo modello.