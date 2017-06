Monster Hunter XX: 15 minuti di gameplay della versione Nintendo Switch

L'ultima puntata dello showha permesso di dare un breve sguardo alla versione Nintendo Switch di, porting del titolo omonimo uscito su Nintendo 3DS lo scorso mese di marzo in Giappone.

In apertura trovate l'intera trasmissione, le sessioni di gameplay sono visibili ai seguenti minutaggi:

Da 2:18:36 a 2:19:37 – Gameplay OffScreen Modalità Portatile

Da 2:19:54 a 2:20:38 – Gameplay OffScreen Modalità Portatile

Da 2:21:02 a 2:22:34 – Gameplay OffScreen Modalità TV

Da 2:27:02 a 2:31:31 – Gameplay in presa diretta

Da 2:33:09 a 2:39:33 – Gameplay in presa diretta

Monster Hunter XX Nintendo Switch Version uscirà in Giappone il 25 agosto in formato Standard, Limited Edition e in bundle con la console. Nessuna conferma al momento riguardo un possibile lancio del gioco in Occidente.