Monster Hunter XX: annunciata una collaborazione con Sailor Moon

ha annunciato una speciale collaborazione conper, in occasione del venticinquesimo anniversario della nota serie manga/anime, molto popolare anche in Occidente.

La collaborazione constiste nell'arma Cutie Moon Rod e nel costume Narikiri Luna per Felyne. Monster Hunter XX è la versione aggiornata di Monster Hunter X (conosciuto come Monster Hunter Generations in Europa), il gioco uscirà in Giappone il 18 marzo su Nintendo 3DS, mentre non ci sono ancora notizie certe riguardo l'eventuale arrivo in Occidente. Da tempo si parla inoltre di un possibile approdo di Monster Hunter XX su Nintendo Switch, al momento però nessuna conferma è arrivata da parte del publisher.