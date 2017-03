Monster Hunter XX: annunciate collaborazioni con Fire Emblem e Ghost 'n Goblins

Capcom ha annunciato due speciali collaborazioni per, dedicate a. Nel primo caso, sarà possibile utilizzare la spada di Marth e lo scudo Shield of Seals, mentre nel secondo caso i giocatori potranno utilizzare l'armatura di Arthur, con tanto di lancia.

Entrambe le collaborazioni dureranno dal 21 marzo al 23 aprile, ricordiamo che Monster Hunter XX uscirà in Giappone il 18 marzo in esclusiva su Nintendo 3DS mentre non ci sono ancora notizie di alcun tipo riguardo il possibile arrivo del gioco in Europa. Da tempo si rumoreggia anche di un porting per Switch, anche in questo caso però nessuna conferma da parte di Capcom.