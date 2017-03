ha annunciato una serie di collaborazioni per, che coinvolgono altri brand della casa di Osaka,e la nuova serie TV, molto popolare nel paese del Sol Levante.

Nello specifico, il nuovo gioco Capcom includerà armi e costumi tratti da The Legend of Zelda Breath of the Wild, Okami, Strider e dalla già citata serie Garo. Al momento non è chiaro se gli outfit in questione saranno disponibili dal day one o se arriveranno in un secondo momento.

Ricordiamo che Monster Hunter XX (Double Cross) uscirà in Giappone il 18 marzo in esclusiva su Nintendo 3DS, ancora nessuna conferma riguardo la possibile data di pubblicazione in Europa.