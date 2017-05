Nel weekend,ha aperto i preordini per il bundle Nintendo Switch dedicato a. Questo speciale pacchetto era disponibile in preorder al prezzo di 39.000 yen ed ha registrato il sold-out in appena cento minuti.

Ad oggi, il prodotto non è più disponibile nel negozio online di Capcom e non è chiaro se il bundle tornerà in catalogo nel prossimo futuro oppure no. Monster Hunter XX Switch Version sarà pubblicato in Giappone il 25 agosto, nel momento in cui scriviamo non ci sono invece conferme riguardo un possibile arrivo del gioco sul mercato occidentale, nel frattempo si sono diffusi alcuni rumor che vorrebbero Monster Hunter 5 esclusiva PlayStation 4.