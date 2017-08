Monster Hunter XX: la demo per Switch sarà disponibile dal 10 agosto in Giappone

ha annunciato che la demo giocabile disarà disponibile in Giappone dal 10 agosto, scaricabile gratuitamente dal Nintendo eShop.

La versione di prova includerà tre quest e una sfida contro un boss, inoltre supporterà il multiplayer locale fino a un massimo di quattro giocatori. Ricordiamo che Monster Hunter XX Nintendo Switch Version uscirà in Giappone il 25 agosto, al momento Capcom non ha confermato l'arrivo del gioco in Europa e Nord America.

Lo stesso giorno (10 agosto) sull'eShop europeo farà capolino la demo di Monster Hunter Stories per Nintendo 3DS, in uscita il prossimo 8 settembre.