Monster Hunter XX: disponibile la demo sul Nintendo eShop per Switch

A partire da oggi è disponibile la demo disulgiapponese per. Anche se stiamo parlando della versione nipponica, la demo può essere giocata dagli utenti di tutto il mondo grazie alle caratteristiche region-free della console.

Se volete scaricare la demo giapponese di Monster Hunter XX sul vostro Nintendo Switch, dovete prima creare un account nipponico sul sito ufficiale Nintendo, selezionando il Giappone come vostro paese di residenza, dopodiché vi basterà collegare l'account appena creato alla vostra console e procedere con il download della demo.

Ricordiamo che al momento non ci sono piani per portare Monster Hunter XX in Occidente, ma in base al successo del gioco Capcom valuterà come supportare Nintendo Switch in futuro.