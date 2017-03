Monster Hunter XX: Media Create giudica "insoddisfacenti" le vendite iniziali

Dopo aver pubblicato la classica dei 20 software più venduti della settimana in Giappone, Media Create ha condiviso la lista dei top 50, incentrata sulle performance del nuovo Monster Hunter XX per Nintendo 3DS.

La compagnia ha messo a confronto le 848,467 copie piazzate da Monster Hunter XX con quelle di Monster Hunter Generations e Monster Hunter 4 Ultimate, che durante la prima settimana hanno venduto rispettivamente 148.800 e 144.600 copie. Secondo Media Create, il nuovo titolo ha venduto solo il 72,3% delle copie distribuite da Capcom in Giappone, mentre Monster Hunter Generations fece registrare il 91,84% e Monster Hunter 4 Ultimate l'85,4%.

Alla luce di questi dati, l'azienda ha definito le vendite iniziali di Monster Hunter XX come insoddisfacenti. Non è stata specificata la ragione del calo di vendite, ma una possibile motivazione potrebbe risiedere nell'arrivo di Switch, console dove i giocatori attendono nuovi titoli della serie e che potrebbe far passare Nintendo 3DS in secondo piano.