Monster Hunter XX Nintendo Switch ver: caccia all'Ukanlos nel nuovo gameplay

ha condiviso oggi una serie di video dedicati a, porting del titoloper la nuova ibrida della. I quasi quindici minuti di gameplay culminano con la caccia per la viverna Ukanlos.

Con Nintendo Switch in modalità docked, il titolo riuscirà a raggiungere la risoluzione di 1080p a 30fps, ma oltre a qualche piccola miglioria e cambiamento all'interfaccia grafica non dovrebbe differire troppo da quanto visto sulle portatili a due schermi della grande N.

Purtroppo per i fan della saga, non ci sono ancora informazioni su una possibile release occidentale del titolo, e la stessa Capcom ha recentemente dichiarato di non aver piani per portarlo oltre i confini giapponesi. Monster Hunter XX Nintendo Switch ver. uscirà il 25 agosto nel Paese del Sol Levante.