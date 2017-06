Monster Hunter XX: nuovo spot TV per la versione Switch

ha pubblicato un nuovo spot TV di, porting del titolo omonimo uscito a marzo su Nintendo 3DS e in arrivo ad agosto anche sulla nuova piattaforma della casa di Kyoto.

Lo spot permette di ammirare nuove sequenze di gameplay e di dare uno sguardo al supporto Cross-Play tra Switch e 3DS. Monster Hunter XX presenterà una grafica migliorata (risoluzione 1080p in modalità TV e 720p in modalità portatile), texture maggiormente definite, modelli poligonali arricchiti e possibilità di importare i salvataggi dalla versione 3DS.

Monster Hunter XX uscirà su Nintendo Switch il 25 agosto in Giappone, in versione Standard, Limited e in bundle con la console, nessuna conferma al momento riguardo l'eventuale pubblicazione in Occidente.