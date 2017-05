Si continua a parlare diha infatti recentemente inserito nel suo shop online una Limited Edition del gioco, attualmente disponibile per il preordine al prezzo di 12.744 yen, circa 100 euro al cambio attuale.

Monster Hunter XX Switch Version Collector's Edition include una copia del gioco su cartuccia, un CD con cinque brani tratti dalla colonna sonora, artbook da 32 pagine, borsa a tracolla e un portachiavi in materiale acrilico scelto casualmente tra uno degli otto disponibili.

Questa edizione sarà in vendita esclusivamente sul Capcom Online Shop, spedizioni previste a partire dal 25 agosto, data di uscita di Monster Hunter XX per Nintendo Switch in Giappone.