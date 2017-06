Monster Hunter XX per Nintendo Switch: nuovi screenshot e dettagli

Capcom ha svelato qualche nuova informazione sul porting di Monster Hunter XX per Nintendo Switch, accompagnate da una nuova serie di screenshot. La casa di sviluppo nipponica ha parlato dell'HUD di gioco e delle modalità di trasferimento dati dalla versione 3DS.

Le immagini mostrano l'interfaccia grafica del titolo, che ha dovuto subire un adattamento data la natura a due schermi della portatile Nintendo. In questa versione la mappa verrà mostrata nell'angolo in alto a destra dello schermo, mentre più sotto, dallo stesso lato, troviamo il pannello arti di caccia. Entrambi potranno essere nascosti attraverso il menu di gioco.

Ulteriore miglioria è la possibilità di spostare il focus su un mostro con la pressione dell'analogico destro, e le tecniche di caccia potranno essere associate ad un tasto specifico.

Per quanto riguarda il comparto multiplayer, è già nota la possibilità di giocare con i possessori della versione per 3DS. Le nuove informazioni riguardano invece la funzionalità cross-save: per trasferire i salvataggi della portatile a due schermi su Nintendo Switch, sarà necessario scaricare un'apposita applicazione.

Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. uscirà in Giappone il 25 agosto su Nintendo Switch.