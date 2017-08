Monster Hunter XX per Nintendo Switch: pubblicato il trailer Hunter's Life

ha pubblicato un nuovo trailer di, denominatoe dedicato ai principali aspetti del gioco, come la caccia ai mostri e l'esplorazione delle varie aree.

Il trailer conferma inoltre la presenta del supporto per l'HD Rumble e per un sistema di vibrazione avanzato del controller, il quale vibrerà ad ogni ruggito dei mostri o durante gli attacchi, così da mettere in allerta il giocatore.

Monster Hunter XX Nintendo Switch Version sarà disponibile in Giappone dal 25 agosto, il lancio sarà preceduto da una demo giocabile scaricabile dal 10 agosto. Al momento non ci sono conferme di alcun tipo riguardo un possibile arrivo del titolo in Europa e Nord America.