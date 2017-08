ha mostrato nuove sequenze di gameplay diper Nintendo Switch durante un livestream tenuto nel weekend. Nello specifico, i filmati sono incentrati sulla modalità Prowler e sullo scontro contro l'enorme drago Valphalk.

I contenuti in questione dovrebbero essere disponibili anche nella demo di Monster Hunter XX, disponibile sul Nintendo eShop giapponese dal 10 agosto. L'edizione rimasterizzata del gioco Capcom sarà pubblicato in Asia il 25 agosto, al momento non ci sono dettagli di alcun tipo riguardo un possibile approdo di Monster Hunter XX Nintendo Switch Version in Occidente, il publisher ha più volte dichiarato di non avere piani a riguardo.