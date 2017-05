Monster Hunter XX per Nintendo Switch si mostra in un nuovo spot

Il canale YouTube di Nintendo of Japan ha pubblicato un nuovo video spot per Monster Hunter XX, titolo già disponibile per 3DS e recentemente annunciato per Nintendo Switch.

Mostrando un notevole miglioramento grafico raggiunto sulla nuova ibrida, il filmato si sofferma sulle caratteristiche del multiplayer. Oltre alla possibilità di giocare insieme ad altre persone in Modalità Wireless, Monster Hunter XX supporterà il cross play online con la sua controparte Nintendo 3DS. I salvataggi potranno inoltre essere sincronizzati tra le due versioni del gioco, compresi quelli di Monster Hunter Generations.

Monster Hunter XX per Nintendo Switch uscirà in Giappone il 25 agosto 2017, mentre siamo ancora in attesa di una data per il mercato occidentale.