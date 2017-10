Monster Hunter XX per Switch: Capcom conferma l'uscita in Occidente?

è stato pubblicato il 25 agosto scorso in Giappone, tuttavia al momento non ci sono dettagli riguardo un possibile lancio del gioco in Europa e Nord America. Durante la fiera russa IgroMir 2017 però un portavoce disembra aver confermato l'arrivo dianche in Occidente...

Il sito risso Hi-News ha avuto modo di intervistare Klaas Walter di Capcom of Europe, il quale si è lasciato sfuggire questa dichiarazione: "Il fatto che Monster Hunter World sia in arrivo non vuol dire che non possano uscire altri giochi della serie a breve distanza... ad esempio Monster Hunter XX uscirà presto su Switch."

Parole che suonano come una conferma riguardo la localizzazione occidentale del gioco, tuttavia Capcom e Nintendo non hanno ancora annunciato nulla a riguardo. In Giappone, Monster Hunter XX per Switch ha venduto circa 300.000 copie dal lancio.