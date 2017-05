Monster Hunter XX per Switch: primo trailer, data di uscita e bundle

Durante ilha pubblicato il primo trailer died ha annunciato che il gioco sarà disponibile in Giappone dal 25 agosto 2017.

Il publisher ha anche annunciato anche l'arrivo di uno speciale bundle che include una console Switch personalizzata e una copia di Monster Hunter XX, al prezzo di 36,280 yen. I salvataggi della versione per Nintendo 3DS potranno essere importati nell'edizione Switch mentre non sarà possibile il contrario: il porting presenta grafica a 1080p, supporto per le modalità TV/Mobile, supporto multiplayer in locale e online, con cross-play con la versione 3DS.

Nessuna conferma, al momento, riguardo un possibile arrivo di Monster Hunter XX per Nintendo Switch in Europa.