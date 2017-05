Monster Hunter XX: prime immagini comparative delle versioni Switch e 3DS

Lasciandovi alla visione delle immagini, ricordiamo che Monster Hunter XX uscirà in Giappone il 25 agosto 2017. Capcom ha inoltre annunciato un bundle speciale con Nintendo Switch, oltre ad aver confermato il supporto del titolo alle modalità TV/mobile, al multiplayer in locale e online, e al cross-play con la versione 3DS.

Tramite alcune immagini postate da un utente su Twitter, possiamo ora andare ad osservare quanto saranno tangibili i cambiamenti che questa versione rinnovata del titolo presenterà se confrontata alla controparte originale per Nintendo 3DS. Come potete notare dalle immagini in calce, Monster Hunter XX può certamente vantare una veste grafica più dettagliata e meglio definita su Switch, questo grazie alla risoluzione in 1080p e ad una qualità leggermente superiore delle ombre.

