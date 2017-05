Monster Hunter XX: pubblicate nuove immagini in HD per la versione Switch

La pagina prodotto di Amazon Japan relativa a Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. si è aggiornata offrendoci alcuni scatti del porting in alta definizione recentemente annunciato da Capcom, che giungerà in Giappone il 25 agosto 2017.

Come già confermato, Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. girerà in 1080p con la console connessa al televisore, mentre scenderà a 720p in modalità portatile. Il multiplayer supporterà fino a quattro giocatori sia online che in locale, e nel secondo caso sarà inoltre possibile interagire con i possessori di Monster Hunter XX per le console Nintendo 3DS.

Lasciandovi alla visione delle immagini pubblicate oggi, vi ricordiamo che Monster Hunter XX Nintendo Switch Ver. uscirà in Giappone il 25 agosto, mentre non c'è nessuna conferma per un'eventuale release al di fuori del paese.