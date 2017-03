Monster Hunter XX: pubblicato il filmato d'apertura del gioco

ha pubblicato il filmato introduttivo di, il video mostra l'intera sequenza di apertura della versione espansa di, disponibile in Giappone dalla prossima settimana.

Il publisher ha inoltre annunciato una speciale collaborazione con la serie Hunter x Hunter, che vedrà l'aggiunta di una serie di oggetti speciali tra cui parti dell'armatura di Gon per gambe, torso e braccia, oltre a un copricapo esclusivo.

Monster Hunter XX arriverà in Giappone il 18 marzo in esclusiva su Nintendo 3DS, da tempo si parla di un possibile approdo del gioco su Switch tuttavia al momento non ci sono conferme in merito. Nessuna notizia anche riguardo l'uscita del titolo in Europa e Nord America.