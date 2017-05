Monster Hunter XX supporterà il Cross-Play tra le versioni Switch e 3DS

per Switch è stato annunciato la scorsa settimana ed ha riscosso sin da subito un notevole interesse, facendo schizzare verso l'alto le azioni di Nintendo. Adesso arriva una notizia che farà sicuramente piacere ai fan della serie:ha infatti confermato che il gioco supporterà il Cross-Play tra le versioni Switch e 3DS.

Questo vuol dire che i possessori di Monster Hunter Double Cross potranno sfidarsi o cooperare tra loro indipendentemente dalla piattaforma posseduta. Monster Hunter XX per Switch supporterà anche il multiplayer in locale e permetterà di importare i salvataggi di Monster Hunter Generations per 3DS.

Il porting del gioco sarà disponibile in Giappone dal 25 agosto insieme all'edizione personalizzata di Switch, nessuna conferma invece per quanto riguarda l'eventuale lancio in Occidente.