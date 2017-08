Monster Hunter XX: un nuovo video mette a confronto le versioni Switch e 3DS

Lo YouTuber Arekkz Gaming, che ha avuto l'opportunità di provare la demo didisponibile da oggi sul mercato giapponese, ha di recente pubblicato un nuovo video comparativo tra le versioni Nintendo Switch e 3DS del gioco.

Non essendo un titolo sviluppato nativamente per la console ibrida, Monster Hunter XX per Switch non presenta un comparto grafico di primissima qualità, ma è evidente come questa nuova edizione del gioco, se confrontata con quella per 3DS, lasci delle buone impressioni sotto questo punto di vista.

Al momento, Capcom non ha piani per portare la versione Switch di Monster Hunter XX in Occidente. In ogni caso, è stato specificato che la compagnia continuerà a supportare la console ibrida proprio in base alle vendite che farà registrare il titolo.