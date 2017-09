ha pubblicato il trailer Tokyo Game Show di, minigioco di pesca per PlayStation VR ambientato nell'universo di

Il trailer permette di dare uno sguardo a Noctis e agli altri personaggi dell'avventura immersi nel contesto del gioco, nonchè di scoprire le principali meccaniche di gameplay di questo spin-off in Realtà Virtuale.

Monster of the Deep Final Fantasy XV è atteso su PlayStation VR per il prossimo 21 novembre, al momento il lancio è stato confermato unicamente sul visore VR di Sony.