Monster of the Deep: Final Fantasy XV uscirà su PS VR il 21 Novembre

ha annunciato che, espansione stand alone di Final Fantasy XV pensata per la realtà virtuale, sarà disponibile a partire dal 21 novembre per. La conferma è arrivata durante la Gamescom 2017.

Monster of the Deep è un'espansione stand alone di Final Fantasy XV dedicata all'attività della pesca, in cui saranno presenti diverse modalità di gioco come Story Mode, Free Mode (con la possibilità di esplorare liberamente ogni location) e Mobhunts (che ci permetterà di guadagnare nuovi crediti per migliorare la nostra attrezzatura da pesca).

Il titolo girerà su Playstation VR a 60fps, proponendo diversi stage in cui sarà possibile camminare per trovare il punto più favorevole per la pesca. Oltretutto saranno presenti anche alcuni stage segreti, in cui si potranno trovare pesci più rari.

Monster of the Deep: Final Fantasy XV sarà disponibile in esclusiva per PlayStation VR a partire dal prossimo 21 novembre.