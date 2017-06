è lieta di annunciare che, gioco di ruolo in pixel art già uscito su PC e Playstation 4, arriverà anche suil prossimo 19 luglio. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer di lancio: lo trovate in cima alla notizia.

Moon Hunters è un GDR in pixel art con visuale dall'alto, ambientato in un mondo fantastico che ricorda l'antica Mesopotamia. Tra un combattimento all'arma bianca e l'altro, i giocatori saranno chiamati a prendere una serie di scelte che plasmeranno la personalità del loro personaggio. La versione Xbox One, disponibile a partire dal prossimo 19 luglio, includerà anche il DLC Eternal Echoes pubblicato su PC.