Moonlighter sarà pubblicato da 11bit studios

Digital Sun, sviluppatore di Moonlighter, ha annunciato che il suo ARPG verrà pubblicato da 11bit studios. Il titolo è stato protagonista di una campagna Kickstarter di successo, raccogliendo oltre 134.000 $ a fronte di una richiesta di 40.000 $. In passato, il publisher si è occupato, tra gli altri, anche di This War of Mine.

Per quanti non lo conoscessero, Moonlighter è un action RPG con elementi rogue-like che racconta le vicende di Will, un avventuroso negoziante che desidera segretamente di diventare un eroe. Per guadagnarsi la pagnotta, Will deve avventurarsi all’interno dei dungeon sparsi nei pressi del suo villaggio, sconfiggendo strani nemici dai quali ottenere oggetti da vendere all’interno del suo negozio.

Moonlighter è previsto nel corso del 2017 su PC Windows, macOS, Linux, PlayStation 4 e Xbox One. Non è ancora stato divulgato il prezzo finale, e lo sviluppatore ha confermato l’interesse di portare il gioco anche su Nintendo Switch.