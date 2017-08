Moons of Madness: un survival horror psicologico ambientato su Marte in arrivo su PC e Console

Lo studio norvegeseha annunciato, un nuovo survival horror psicologico in prima persona ambientato su Marte, in arrivo su. Pubblicati il primo trailer e i primi screenshot tratti dal gioco.

Ispirato dai racconti di H.P. Lovecraft, Moons of Madness vuole offrire un'esperienza di gioco story driven dai toni introspettivi, scavando a fondo nella psiche di Shane Newehart, il protagonista che dovrà vedersela con gli eventi sovrannaturali che si stanno verificando su Trailblazer Alpha, il primo avamposto stabilito su Marte.

Stando alle parole degli sviluppatori, le meccaniche di Moons of Madness si baseranno su tre elementi principali:

Combinare realistiche premesse scientifiche, basate su una meticolosa analisi delle ricerche condotte dalla NASA, con gli elementi horror ispirati a Lovecraft.

Un'innovativa funzionalità chiamata "Zone Outs", che simula la perdita della sanità mentale. Nel corso dell'avventura i giocatori saranno esposti a visioni e allucinazioni, basati sulla psiche del protagonista.

Esplorare la malattia mentale attraverso varie modalità, senza però compromettere la condizione medica del personaggio.

Moons of Madness si trova ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe arrivare su PC, Xbox One e Playstation 4 tra il secondo e il terzo trimestre del 2018. In cima alla notizia potete vedere il trailer di annuncio, mentre in basso vi abbiamo riportato i primi screenshot ufficiali.