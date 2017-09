Morphite, Marvel vs Capcom Infinite e Blackguards 2 tra le novità di Xbox Store

Come ogni settimana,ha annunciato oggi la lista delle ultim novità su: il marketplace di Microsoft si aggiorna con nuovi giochi per Xbox One, demo, beta e apertura dei preordini dei titoli più caldi dei prossimi mesi.

Di seguito vi elenchiamo i nuovi giochi e i nuovi pre-order per Xbox One disponibili sullo store Microsoft. Tra le novità della settimana segnaliamo l'arrivo della demo di Forza Motorsport 7, Marvel Vs Capcom Infinite, Morphite e l'apertura dei preordini di Monster Hunter World.

Novità Xbox One

Morphite (20 Settembre - 14,99 euro)

Pankapu (20 Settembre - 9,99 euro)

Forza Motorsport 7 Demo (Gratis)

Super Hydora (20 Settembre - 9,99 euro)

Marvel vs Capcom Infinite (Disponibile - 59,99 euro)

Blackguards 2 (Disponibile - 14,99 euro)

Minecraft Story Mode Stagione 2 Episodio 3 (29,99 euro - Stagione Completa)

NBA 2K18 (Disponibile - 69,99 euro)

Preordini Giochi Xbox One

Monster Hunter World (26 Gennaio 2018)

Sonic Forces (7 Novembre 2017)

Spintires MadRunner

RAID World War II

Sono ora disponibili anche i Games with Gold di settembre, che includono Forza Motorsport 5, Battlefield 3, Oxenfree e Hydro Thunder Hurricane. Sono inoltre disponibili le nuove offerte Deals with Gold della settimana.