Mortal Kombat: al via i festeggiamenti per il 25esimo anniversario

celebrano in ottobre il 25° anniversario della seriecon una serie di eventi speciali e attività in-game.

Panel celebrativo dei 25 anni di Mortal Kombat New York Comic Con (Domenica 8 ottobre, 1:30-2:30 pm, Javits Center, Sala 1A24)

I visitatori sono invitati ad assistere al panel dove sarà presente il team originale che ha sviluppato il primo capitolo della serie Mortal Kombat: Ed Boon, John Tobias, Dan Forden e John Vogel. Moderato da Geoff Keighley, gli sviluppatori discuteranno dei primi giorni della serie, dell’evoluzione del brand, e del duraturo impatto che la serie ha avuto sull’industria del videogioco e la cultura pop.

Raiden ora disponibile per Injustice 2

Giusto in tempo per il 25° anniversario di Mortal Kombat , Raiden, l’eterno Dio del Tuono è l’ultima aggiunta al roster di Injustice 2. I giocatori che acquisteranno Injustice 2 Ultimate Edition, Injustice 2 Digital Deluxe Edition, Injustice 2 Ultimate Pack o il Fighter Pack #2 potranno giocare immediatamente con il protettore dell’Earthrealm o come Black Lightning, grazie a una nuova Premiere Skin che accompagna il DLC di Raiden.

Contenuti per Mortal Kombat Mobile in occasione del 25esimo anniversario

Il 5 ottobre, Injustice 2, Mortal Kombat X, Injustice: Gods Among Us e WWE Immortals per dispositivi mobile riceveranno contenuti in-game a tema Mortal Kombat che prevedono nuovi ed eccitanti personaggi da collezionare:

Injustice 2 per mobile vedrà l’aggiunta del Dio del Tuono Raiden, con la possibilità per I giocatori di combattere la divinità nel Challenge Mode. Raiden può essere vinto nei premium chest o direttamente acquistato grazie a una speciale offerta.

Mortal Kombat X vedrà l’aggiunta di Shao Kahn il Konquistatore. I giocatori potranno inoltre combattere contro due nuove versioni di Goro, il campione a quattro braccia imbattuto da 500 anni. Inoltre I giocatori potranno perfezionare il proprio combattimento con la nuova caratteristica Relic Hunt.

Injustice Gods Among Us per mobile vedrà l’aggiunta del pericoloso assassino Scorpion alla sua line-up.

WWE Immortals rende omaggio a Mortal Kombat con la WWE Superstar Xavier Woods vestita come classico personaggio di Mortal Kombat Raiden.

Mortal Kombat X 25th Anniversary Living Towers: Mortal Kombat X svelerà le nuove sfide Living Tower il 9 ottobre che saranno in tema coni precedenti capitoli di Mortal Kombat: Mortal Kombat 1-4, Mortal Kombat: Shaolin Monks e Mortal Kombat (2011).