Morte in Paradiso, Il nuovo mondo letale di Total War Warhammer 2

: Ildiè spettacolare con la città tempio di Hexoatl e il popolo elfico di Lothern, utilizzati come monumenti per la sua storia antica e maestosa. Tuttavia, all’orizzonte si profilano caotiche e feroci battaglie...

Il Nuovo Mondo è ricco di giungle antiche e putride e terre fredde e desolate, infestate da un’anarchica oscura magia. Gli avventurieri si inoltreranno attraverso le distese d’occidente, alla ricerca del grande vortice, rivendicando le terre di Lustria, Naggaroth, Ulthuan e quelle Meridionali. Diaboliche foreste oscure, sconfinati ed infidi mari e misteriose rovine abbandonate rallenteranno la tua avanzata nel Nuovo Mondo. Contempla per primo le bellezze del nuovo mondo, visita le sue splendide vedute e traccia il tuo cammino verso la vittoria.

Il Nuovo Mondo in Total War Warhammer II è stato realizzato con una varietà di nuove funzionalità grafiche in modo da poter arricchire l’esperienza del giocatore durante il gioco. Si possono vedere alcune di queste novità in quest’ultimo trailer, inclusa anche uno Screen Space Ambient Occlusion (SSAO) e un nuovo sistema di nebbia volumetrico che determina straordinari effetti god ray.

Total War Warhammer II esce il 28 settembre di quest’anno ed è ora disponibile in pre order su Steam. Subito dopo il lancio verrà reso disponibile un grandissimo aggiornamento gratuito ai proprietari di entrambi i giochi. Una nuova mappa combinata di campagna permetterà ai giocatori di conquistare sia il Vecchio Mondo che quello Nuovo così come ogni Razza di entrambi i giochi e ogni Razza DLC posseduta.