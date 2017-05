Morto l'attore John Cygan, voce di Solidus Snake in metal Gear Solid II

Lo scorso sabato, 13 maggio, è venuto a mancare l'attore americano, conosciuto in ambito videoludico per aver prestato la propria voce al personaggio diin

Nella sua carriera, John Cygan ha preso parte al doppiaggio di molti progetti, tra produzioni televisive, film d'animazione e videogames, tra i quali citiamo le serie TV The Commish, The X-Files, e giochi della serie Star Wars, Call of Juarez e Mafia. Più recentemente, ha preso parte al doppiaggio di Mafia III.

Nato a New York in una famiglia molto numerosa, Cygan non è stato solo un doppiatore, ma ha lavorato anche come attore, comico, ed era inoltre un talentuoso fotografo.