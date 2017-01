Morto Masaya Nakamura, fondatore di Namco

ha annunciato che(fondatore dinel 1995) è morto il 22 gennaio scorso all'età di 91 anni. Su esplicita richiesta di Nakamura, la società ha comunicato il triste avvenimento solamente dopo la cerimonia funebre.

Nakamura è nato il 24 dicembre del 1925 e si è laurato alla Yokohama National University nel 1948, pochi anni dopo (nel 1955) ha fondato Nakamura Manufacturing, rinominata Namco nel 1977. Masaya è diventato presidente di Namco nel 2002 mentre nel 2005 ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor per Bandai Namco Holding, l'anno successo ha invece guidato l'espansione di Bandai Namco Games, diventando membro onorario del consiglio di amministrazione del gruppo. Nakamura era anche membro onorario della Tokyo Chamber of Commerce and Industry, nonchè Senior Advisor della Japan Amusement Machine and Marketing Association.